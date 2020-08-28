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Aktüel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1057, Brezilya'da 984, Meksika'da 518 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1057, Brezilya'da 984, Meksika'da 518 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 08:23:12 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1057, Brezilya'da 984, Meksika'da 518 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1057, Brezilya'da 984, Meksika'da 518 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 984 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 984 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 118 bin 649'a, vaka sayısı 44 bin 235 artarak 3 milyon 761 bin 391'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 784 bin 453 vaka ve 29 bin 415 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 947 bin 250 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1057 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 61 bin 529'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 77 bin 266 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 387 bin 500'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 583 bin 948 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 518 artarak 62 bin 594'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 26 artışla 579 bin 914'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 400 bin 479 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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