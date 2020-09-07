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Aktüel Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1016, Brezilya'da 447, Meksika'da 232 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1016, Brezilya'da 447, Meksika'da 232 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 08:28:04 -
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1016, Brezilya'da 447, Meksika'da 232 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1016, Brezilya'da 447, Meksika'da 232 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1016 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 71 bin 642'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 802 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 204 bin 613'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 250 bin 429 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke" konumunda bulunuyor.

- Brezilya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 3'üncü ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 447 kişi hayatını kaybetti. 

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı toplam 126 bin 650'ye, vaka sayısı da 14 bin 521 artarak 4 milyon 137 bin 521'e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 853 bin 85 vaka ve 31 bin 313 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 317 bin 227 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 232 artarak 67 bin 558'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 614 artışla 634 bin 23'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 442 bin 268 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.


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