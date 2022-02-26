Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, Emrehan Gedikli ve Evrard Kouassi'yi renklerine bağlamıştı. Bordo-mavili takım, iki futbolcu için imza töreni düzenledi. Törende konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, "Takıma katkı vereceklerine inancımız tam. İnşallah hep birlikte büyük zaferlere imza atarız." dedi.

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, Emrehan Gedikli ve Evrard Kouassi'yi renklerine bağlamıştı. Bordo-mavili takım, iki futbolcu için imza töreni düzenledi.

Ağaoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şu şekilde:

Kouassi, Gervinho'nun sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Önemli bir transfer. Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanıp doğru bir transfer olduğunu kanıtladı. İnşallah hep birlikte büyük zaferlere imza atarız.

Emrehan Gedikli'yi izleme ekibimiz 7-8 yıldır takip ediyordu. İleriye dönük planlarımızda önemli bir yeri olacak. Hayırlı olsun.

Toplam 165 bin forma satmışız. Bunun %15'ini oyuncularımız aldı. Taraftarlarımız da ilgi göstersin. Yoksa sokağa inerim, sokakta yakaladığım herkese forma satarım. (Gülerek)

Benim, 'önümüzdeki 5 senede en az 3 sene şampiyonluk' alacağımızı söylediğim şeklinde ifadeler paylaşılıyor ama bu ifadeler bana ait değil. Bunu, bir spor adamının söylemesi mümkün değil. Bu, gerçeklerle bağdaşan bir ifade değil.



Önümüzdeki senelerde bizimle birlikte şampiyonluk mücadelesi verecek en az 4-5 hatta belki 6-7 kulüp olacağını biliyoruz. Camiamızın bize sağladığı destek, bu yarıştaki en büyük motivasyonumuz olacak.

Matematiksel olarak bu yarış bittiği zaman kutlamasını hep birlikte yapacağız ama daha 11 maç var. Lütfen dikkatli ve sabırlı olalım.

EMREHAN GEDİKLİ:

Trabzonspor'a, memleketime geldim. Herkes beni iyi karşıladı. Taraftarlar çok çok güzel. 2-3 sene şampiyon olmak istiyoruz. Forvetim ve gollerimle takıma katkı sağlamak istiyoruz.

KOUASSI:

Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Umarım şampiyonluğu sezon sonunda hep beraber kutlayacağız. Avrupa'da da ileriye gidebileceğimizi göreceğiz. Geldiğimden beri mutluyum, tüm başarıları birlikte elde edeceğiz.