Kötü komşu yine ev sahibi yapacak

ABD'den alınacak MK41 VLS'lere gelen ambargodan dolayı Türk savunma sanayii İ sınıfı fırkateynler ve ilerideki gemi projeleri için Milli Dikey Atış Sistemi MDAS'ı geliştirecek.

Gemilerdeki hava savunmanın önemini kavrayan Türk savunma sanayii bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Libya açıklarında görev yapan gemilerimizin Hafter’e bağlı gruplar tarafından hedef alınması sonucunda bu gereksinim daha da iyi kavranmış oldu.

Hafter’e bağlı gruplara ait İHA’ların gemilerimizce vurulması, denizden hava savunmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

MDAS'dan atılacak hava savunma füzeleri sayesinde İ sınıfı fırkateynler orta irtifa ve menzilde hava savunma yapabilecek ve desteklediği gemilerin de hava savunmasını üstelenebilecek.

ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile geliştirilen MDAS, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi başta olmak üzere birçok muharip savaş gemisinde kullanılacak olan füzeler için geliştirilen bir dikey atım sistemi olarak biliniyor.

ABD’deki muadili olan MK-41 VLS sisteminin yerine donanmada hizmet verecek. G-40 ve Siper gibi çok kritik hava savunma füzelerinden, Gezgin gibi taktik üstünlük sağlayacak seyir füzelerine kadar birçok önemli füze MDAS tarafından ateşlenebilecek.