  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Öksürük, balgam ve nefes darlığı yaşayanlar dikkat!

CHP'de ipler gerildi! Faik Öztrak ve Engin Özkoç arasında kavga

İstanbul’da öyle Diyarbakır’da böyle! İşte HDP’nin sapkın LGBT taktiği

İDDEF, Sadece Kurban Dönemi Değil Yıl Boyunca Sahada

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkler Renault Zoe aracını tuttu! Açıklama geldi: Bu kez o modeli, yüzlerce kapış kapış sattı! Belli oldu

Yeni Sülün Osman bulundu! Çakma istihbaratçı bakın nereden çıktı

Adalet Bakanı’ndan açıklama! Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor

MİT'in 'Garson' operasyonundan yeni detaylar! 6 bin kadının fotoğraflı albümü ortaya çıktı

Türk fizikçiden öyle bir şey keşif oldu ki: Çığır açan şok eden olayı bildirdiler! Özelliğini duyurdu, dikkat yok böyle
Yaşam Kötü haber: İstanbul barajlarında doluluk oranı alarm veriyor! O il halkı şaşkın!
Yaşam

Kötü haber: İstanbul barajlarında doluluk oranı alarm veriyor! O il halkı şaşkın!

Yeniakit Publisher
2023-06-22 20:23:00 - 2023-06-22 20:26:40
Kötü haber: İstanbul barajlarında doluluk oranı alarm veriyor! O il halkı şaşkın!

İstanbul barajları resmen alarm veriyor: Rakamlar rekor seviyelere geriledi... Oralarda artık keçiler ve koyunlar otluyor! İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları da düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre, bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45,42...

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları da düşmeye başladı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Öte yandan bir yıl önce doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR

İstanbul'da yağışların etkisiyle geçtiğimiz ay yüzde 50'li seviyelere kadar yükselen barajlardaki su seviyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. İstanbul'un barajlarındaki bugünkü doluluk oranı yüzde 45.42 olarak ölçüldü. Bir yıl önce aynı tarihte İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.62 olarak kayıtlara geçmişti. İstatistiklere göre aynı tarihte 2021 yılında doluluk oranı yüzde 74.92, 2020 yılında ise yüzde 64.71'di.

BİR ÇOK ALANDA KEÇİLER VE KOYUNLAR OTLUYOR

İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy Barajı da bu durumdan nasibini aldı. Kurak geçen kış dönemi sırasında yüzde 10'lara düşen ancak daha sonra yağışlarla yükselen doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25.62 olarak ölçüldü. Alibeyköy Barajı artık keçiler ve koyunların otladığı alan haline geldi.

İKİ BARAJ ADETA KURUDU
İstanbul'a su sağlayan iki baraj ise adeta kurudu. Kazandere Barajında su seviyesi yüzde 3.62 olarak ölçülürken, Papuçdere Barajında su seviyesi 3.35 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en önemli barajlarından Ömerli barajında ise doluluk oranı yüzde 76.7 oldu.
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları;

Alibeyköy yüzde 25.62
Büyükçekmece yüzde 28.92
Darlık yüzde 62.01
Elmalı yüzde 38.11
Istrancalar yüzde 28.9
Kazandere yüzde 3.62
Ömerli yüzde 76.7
Papuçdere yüzde 3.35
Sazlıdere yüzde 29.38
Terkos yüzde 37.89
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23