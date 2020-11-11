Koton reklam filminde tesettürlü kadınları pantolon giymeye davet ederek Allah'ın emrini yok saydı!

Yeniakit.com.tr

Koton; "O Ne Der, Bu Ne Söyler, Kim Ne isterse Onu Giyer" sloganıyla yola çıkarak tesettürlü kadınların pantolon giymesini teşvik ederken Allah’ın emrini de yok saydı.

Koton Allah'ın emrini yok saydı

Ünlü tekstil firması Koton, yeni yayınladığı reklam filminde Müslüman kadınların tepkisini çekti. Reklam filminde geçen ‘EtiketleriÇıkar’ söylemiyle tesettürlü kadınları, Allah’ın emrini yok saymaya adeta davet etti.

Farz olan tesettüre tarz getirmeye çalışan Koton, reklam filminde ‘Kapalı bir kadın pantolon giyer mi? O ne der? Bu ne söyler? Kim ne isterse onu giyer’ şeklinde ifadeler kullandı. Buna karşılık Müslümanlar da, 'O ne der? Bu ne söyler? Müslüman kadın Allah'ın emrini dinler' şeklinde tepki gösterdi.

28 Şubat'ta neden sesiniz çıkmadı?

Kur’an-ı Kerim’de şartları net bir şekilde belli olan tesettürü gayesinden saptırmaya çalışan Koton, herkese saygı derken Müslüman kadınların izzetiyle oynayarak saygısızlık yaptı.

28 Şubat'ta ikna odalarında tesettürlü kadınların başlarındaki örtüyü çıkarma çabalarına girilen bir dönemde Koton, 'herkese saygı' sloganıyla hareket etmezken günümüzde açık giyinmeyi ve tesettürlü kadınların pantolon giymesini 'herkese saygı' olarak nitelendirdi.

Koton'un bu sloganı Peygamber Efendimiz'in, "Kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti." hadis-i şerifine de karşı çıkıyor.

Koton'u kim yönetiyor?

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 510 mağazası bulunan Koton, Nisan ayında bir yönetim değişikliğine gitti. Kurulduğu günden bu yana Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından yönetilen Koton, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle mali sorunlar yaşadı. Bankalara olan borçlarından dolayı çift, yönetimden ayrılırken yerlerine şirketin İstanbul Ayazağa Mahallesi’nde bulunan merkez binasının otoparkında çalıştığı iddia edilen Lütfü Döşkaya getirildi.

2012 yılında Koton’un yüzde 50 hissesi Turkven’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Nemo Apparel BV’ye 500 milyon dolara satılmıştı. 1 Nisan’da değişen yönetimle şu an şirketin yönetim kurulu başkan yardımcılığını münferitten Nemo Apparel BV yürütüyor.