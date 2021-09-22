Koşun yaşam biçimine müdahale var! Mega yandaş Tarkan bir çuval inciri berbat etti

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Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bulaşı engellemek amacıyla bazı tedbirler uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra birçok toplu etkinlik, yürüyüş, konser gibi faaliyetlere ara verildi.

Konser, tiyatro, sinema, spor salonları gibi toplu bulaşın en fazla olduğu yerlere girişi yasaklayan ABD ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda alkol satışına dahi kısıtlama getirildi.

Konser yasağı seküler kesimi rahatsız etti

Koronavirüs salgınını yönetmedeki başarısı dolayısıyla DSÖ tarafından takdir toplayan Türkiye’de getirilen bazı yasaklar laikçi kesimi rahatsız etti. Namazların da camilerde toplu halde kılınmasının yasaklandığı bir dönemde konser gibi faaliyetlere ara verilmesi seküler kesim tarafından hükümetin ambargosu olarak lanse edildi.

Salgın tedbirinden, yaşam biçimine müdahale algısı oluşturdular

Salgın tedbirini ‘AK Parti hükümetinin sanatı engellediği’ şeklinde algı operasyonuna çeviren bazı ünlü isimler süreci, yaşam biçimine müdahaleye kadar ileri götürdü.

Öte yandan küresel kriz döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla sanatçılara da bu süreçte maddi destek sağlandı.

Dün hükümeti bahane etti bugün duyar kastı

Magazin dünyasında ‘Megastar’ şeklinde pohpohlanan ‘mega yandaş’ Tarkan ise düne kadar hükümetin konser yasakları için çığırtkanlık yaparken bugün serbest bırakılan konserlere devam etmeyeceğini duyurdu.

Salgının en üst seviyede olduğu bir dönemde alınan tedbirlere itiraz eden Tarkan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç... Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. "E o zaman neden konser yapmıyorsun?" diyenlerinizi duyuyorum.

Pandemi… Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız. Kimse tutamaz bizi.

Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri… E Kimseyi tehlikeye atmak istemem. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka sabredin..."

Konserlerine bir süre daha devam etmeyeceğini açıklayan Tarkan, yaptığı paylaşımla duyar kastı.