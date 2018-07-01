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Koşun mahalle karıştı! Muharrem İnce'den Yılmaz Özdil'e sert cevap

Seçimlerden önce Muharrem İnce'yi eleştirerek Akşener'den yana tavır takınan Özdil'e, seçim sonrası İnce'den sert yanıtlar geldi. Erdoğan ile anlaştığı iddialarına ilişkin İnce, "Erdoğan’la böyle bir pazarlığı yapan şerefsizdir, böyle bir pazarlığı yapmadan bunu yaptı diye yazan da şerefsiz oğlu şerefsizdir!" dedi.

01 Temmuz 2018 Pazar 09:58
Koşun mahalle karıştı! Muharrem İnce'den Yılmaz Özdil'e sert cevap

24 Hazitan seçimleri öncesi CHP'den ümidi kesen Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Meral Akşener'den yana tavır takınmıştı.

ÖZDİL: İNCE'Yİ TEK RAKİP OLARAK GÖSTERDİLER

Özdil, Muharrem İnce'nin iktidar tarafından tek rakipmiş gibi konumlandırılıp, Akşener ve Karamollaoğlu'nun oyunun dışında bırakıldığını yazmıştı.

Ayrıca "Muharrem İnce, Antalya ve Denizli mitinglerinde beni yuhalattı" demişti.

Muharrem İnce, Özdil'e seçimlerin ardından yanıt verdi. İnce'nin Hüriyet gazetesine verdiği röportajdan ilgili bölüm şöyle:

"BENİ ÜZEN BİR SÜRÜ ŞEY YAZDI"

“Beni üzen şeyler yazdı, yazısını beğenmedim!” dedim. Gerçekten de yalan yanlış bir sürü şey yazdı. Ben eşimle alışveriş yaparken güya Anadolu Ajansı çekmiş. Anadolu Ajansı kime aitmiş? Erdoğan’a! Yani bunların hepsi ayarlanmış. Bir kere doğru değil, dersini iyi çalışsın. Anadolu Ajansı yoktu orada.

"ÖZDİL'İN BENİMLE NE ÖZEL DERDİ VAR BİLMİYORUM"

Benim her gittiğim yerde kamera var. Ofisimin önünde var, evimin önünde var. Köydeki evimin gece 1’de önünde insan var. Sabah 5’te var. Dışarıda bekliyorlar. Ama söylüyorum, o gün orada Anadolu Ajansı yoktu. Bilgisi doğru değil. Orada benim gördüğüm Fox ve Demirören Haber Ajansı vardı. Yılmaz Özdil’in benimle ne özel derdi var bilmiyorum. Sözcü Gazetesi’yle bir derdi var da benim üzerimden bir hesaplaşma mı yapıyor onu da bilmiyorum. Ama o anlar buradan ne demek istediğimi.

"BÖYLE BİR PAZARLIĞI YAPTI DİYEN ŞEREFSİZ OĞLU ŞEREFSİZDİR"

Yazdıkları doğru değil ve çirkin. Erdoğan’la böyle bir pazarlığı yapan şerefsizdir, böyle bir pazarlığı yapmadan bunu yaptı diye yazan da şerefsiz oğlu şerefsizdir! Herkes haddini bilecek, ahlaklı olsun herkes, benim canımı sıkmasınlar. Herkesi ahlaklı olmaya davet ediyorum."

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 09:58
  1. Denizli
  2. Antalya
  3. Yılmaz özdil
  4. muharrem ince
  5. chp
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Özdil İnce kavgası

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    ŞEREF EKMEK BULAMAZKEN, ŞEREFSİZ KEBAP BULUR. ŞEREFSİZLER
  • Maharrem hakliMaharrem hakli5 sa önce
    Muharrem bu konuda hakli. Mufteri Yozdil haddini bilmeli
  • OsmanlıOsmanlı5 sa önce
    İnce ve özdil ikisinde birbirinden geri kalmaz yalan ve iftiranın daniskasını yapmakta.
  • OsmanlıOsmanlı4 sa önce
    Daha ilk eleştiride gittin ya reis bu şerefsizlere yıllardır,basin ve ifade özgürlüğü adı altında sesini çıkarmadı.
  • BuzdağıBuzdağı6 sa önce
    Çok şükür Allahım. Amin.
  • KürtogluKürtoglu2 sa önce
    Serefsiz oglu serefsiz oldugunu simdimi anladin,Sayin ince.Bu k.hpeler yillardir müslüman mahallesinde salyangiz satip,en serefsiz sekilde ihanet ediyorlar..
  • refikrefik4 sa önce
    ya muharrem canin sikilinca ne oluyor???????????
  • İAKPINARİAKPINAR17 dk önce
    Yiyin birbirinizi.
  • İt havlamalarıİt havlamaları2 sa önce
    Bunlar 'av' diye hep birlikte Erdoğan' a havlarlar; ıssıramayınca dönüp birbirlerini dişlerler. İttirle çünkü, her seçim aynıdır.
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