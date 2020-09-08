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Aktüel Kosova Başbakanı Hoti, NATO'yu ziyaret etti
Aktüel

Kosova Başbakanı Hoti, NATO'yu ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:44:46 -
Kosova Başbakanı Hoti, NATO'yu ziyaret etti

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda görüştü.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ve Hoti, ilk kez yüz yüze yaptıkları görüşmede Batı Balkanlar'daki gelişmeleri ele aldı.

Stoltenberg, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesini hedefleyen Belgrad-Priştine Diyalog Süreci'nin yeniden başlamasından duyulan memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin normalleşmesi için Washington'da geçen hafta varılan mutabakat da gündeme geldi.

Stoltenberg, ayrıca NATO'nun Kosova Misyonu çerçevesinde 3 bin 500 kişilik güç bulundurduğu Kosova ile Batı Balkanların istikrarına verdikleri önemi vurguladı ve Kovid-19 nedeniyle yardım ettikleri Kosova'yı daha fazla nasıl destekleyebileceklerini ele aldıklarını belirtti.



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