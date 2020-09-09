KOSGEB’den ‘TEKMER’ hamlesi

Temsili sözleşmeye imzalar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt ile şirketlerin yönetim kurulu başkanları Zafer Yıldırım ve Ali Yücelen tarafından atıldı.

Üniversite ve şirketlerin hizmetinde

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, KOSGEB olarak özellikle teknoloji tabanlı iş birliklerinin kıymetli start-up’lara dönüşmesi ve kısa sürede teknoloji geliştirme merkezlerinde (TEKMER) değeri yüksek şirketlerin yetişmesi için önemli bir program başlattıklarını ifade ederek, programı yeni bir modelle teknoloji merkezi kurmak isteyen üniversite ve özel şirketlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Farklı şehirlerde de kurulacak

Uzkurt, TEKMER sadece üniversitelerin değil, üniversite iş birliğiyle özel sektör firmalarının da ilgi göstermesi gerektiğini belirterek, “Bugün özel sektör ağırlıklı olan ilk TEKMER’i kurduk. Bundan sonra da özellikle kendi start-up girişimcilik ekosistemini kurmak ve geliştirmek isteyen özel sektör firmalarımızın KOSGEB’in TEKMER yapısını incelemelerini ve bunlara müracaatta bulunmalarını arzu ediyoruz” dedi. Uzkurt, gelecek dönemde farklı şehir ve sektörlerde de TEKMER yapılarını görmek istediklerini belirterek, iş fikri olan girişimci adaylarına teknoloji geliştirme merkezlerini sunarak, nitelikli istihdamı teşvik etmeyi ve buralardan teknoloji düzeyiyle katma değeri yüksek start-up’ların yetişmesini istediklerini ifade etti.