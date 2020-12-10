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Ekonomi KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacak
Ekonomi

KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacak

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:59:44 -
KOSGEB 44 KOBİ uzman yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 44 KOBİ uzman yardımcısı alımı yapacak.

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak KOBİ uzman yardımcıları taşra birimlerinde görevlendirilecek.

Alıma ilişkin başvurular, 15-29 Aralık döneminde, "www.kosgeb.gov.tr" internet adresinde yayınlanacak duyurudaki link üzerinden e-Devlet şifreleri kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru yine söz konusu internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvurusunu gerçekleştiren adaylardan, pozisyona göre KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

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