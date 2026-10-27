Koruyucu ailede büyüyen çocuk sayısı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de 9 bin 327 koruyucu ailenin yanında 11 bin 072 çocuğun büyüdüğünü açıkladı. Göktaş bu rakamları, İstanbul Bahçelievler'deki Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen "Koruyucu Aile Hizmeti Sivil Toplum Buluşması"nda paylaştı.

"Bu bir sayı değil, 11 bin 072 ayrı hayat, 9 bin 327 ayrı gönül kararıdır" diyen Göktaş, koruyucu ailelere "Sizler bir çocuğa yalnız bir oda vermediniz, ona sevgi, güven ve aidiyet duygusu sunan, gelişimini destekleyen bir aile ortamı sağladınız" sözleriyle teşekkür etti.

Programa Göktaş'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Leman Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, sivil toplum derneklerinin yöneticileri ve koruyucu aileler katıldı. Buluşma, koruyucu aile hizmetini güçlendirmek, bu hizmetten yararlanan çocuk sayısını artırmak ve kamu ile sivil toplum arasındaki iş birliğini pekiştirmek amacıyla düzenlendi. Konuşmaların ardından toplu aile fotoğrafı çekildi.

Çeşitli sebeplerle ailesinin yanında büyüyemeyen bir çocuğun sevilme, korunma ve bir aileye ait olma hakkını korumanın devletin görevi olduğunu söyleyen Göktaş, koruyucu aile hizmetini "bir çocuğun devletimizin gözetimi altında, bir ailenin sıcaklığında büyümesi" olarak tanımladı.

Gönül Elçileri 81 ilde aileleri davet etti

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Gönül Elçileri projesinin koruyucu aile hizmetini ülkenin dört bir yanına taşıdığını anlatan Göktaş, gönül elçilerinin 81 ilde aileleri bu yolculuğa davet ettiğini kaydetti. Bakan, "Halen bir kapının açılmasını bekleyen çocuklarımız var. O kapıları açmak için daha fazla aileye ihtiyacımız var" dedi.

Göktaş sivil toplum kuruluşlarına açık bir iş birliği çağrısında bulundu. Devletin koruyucu aile olmak isteyen her aileye başvurudan eğitime kadar her adımda rehberlik edeceğini belirten Bakan, kuruluşlardan bu hizmeti kendi ağlarında toplumun her kesimine taşımalarını istedi. Her kurumun kendi imkânıyla katkı sunabileceği ortak bir yol haritasının birlikte belirlenmesini temenni eden Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan "aile ve nüfus 10 yılı"nda hizmeti çok daha güçlü bir noktaya taşıma arzusunda olduklarını söyledi. Bakan sözlerini "Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir" ifadesiyle tamamladı.

Vali Gül geçici koruyucu aile modelini anlattı

İstanbul Valisi Davut Gül, programda tanıtımı yapılacak geçici koruyucu aile modelinin değişen şartlarla ortaya çıkan yeni imkânlardan biri olduğunu aktardı. "Hiçbir iş birine alternatif koymadan vatandaşlarımıza o seçeneği sunmak önemli" diyen Gül, çocuklara verilen değerin hem aileyi hem de toplumu güçlendirdiğini kaydetti.

Koruyucu ailelerin ve kurumların yanındaki çocukların kantin kartı sistemine dahil edildiğini aktaran Gül, İstanbul Çocukları Vakfı üzerinden çocukların eğitimlerine bir nebze de olsa destek verdiklerini söyledi. Vali, Kardeş Aile Projesi ile de ilave destekler sağlandığını belirtti. Gül, bu çalışmalarla bir ay önce tanıtımı yapılan "İyilik Varsın Ben De Varım"ın altyapısını oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.