Korucu alımları ne zaman 2019 25 bin korucu başvuru şartları

Korucu alımları ne zaman başlayacak 2019, korucu alımları 2019, korucu alımları son dakika köy korucu haberleri. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, il jandarma ve ilçe jandarma bünyesine korucu alımları yapılacağı ifade edilmişti. 2019 yılı içerisinde 25 bin korucu alımı yapılacak olmasıyla korucu alımlarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Güvenlik korucularının uzman erbaş olabilmenin yolunu açılmasıyla birlikte köy korucularına ilgiyi artırdı. Peki korucu nasıl olunur? 2019 korucu alım başvuru şartları nedir?

2019 yılında Jandarma il ve ilçe komutanlıkları tarafından görevlendirilmek üzere 25 bin korucu alımı gündemdeki yerini almaya başladı. Korucu olurken bir taraftan uzman erbaş olabilmenin de yolu açılmış oluyor. Bu bağlamda korucu olmak önemli avantajlar sağlıyor. Korucular gerekli testlerden ve fiziki yeterlilik testinden geçtikten sonrasında uzman erbaşlığa geçiş yapabiliyorlar. Peki 25 bin korucu alımı son dakika başvuru şartları koşulları nedir? Korucu alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar haberimizde. İl ve ilçe jandarmalarda ihtiyacın söz konusu olduğu yerlerde korucu alım ilanlarının yayımlanması beklenmektedir. Yakında bu ilanlarla alakalı duyurular gündeme gelecektir.

Korucu olma şartları nedir

T.C vatandaşı olmak, askerlik hizmetimi tamamlamış olmak, kamu zararına faaliyetlerde yer almamış olmak, herhangi bir terör örgütüyle ya da zararlı faaliyetiyle ismi anılmamış/bulunmamış olmak, herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, görev alınacak mahallede ikamet ediyor olmak, nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, en az ilkokul mezunu olmak şeklinde özetlenebilmektedir.

Korucu alımları için net bir tarih verilmedi, bu nedenle ilana yönelik tarih bildirmek oldukça zor. Mevcut seçim süreçleri, yürütülen diğer alımlar ve bunların sonuçlanma süreçlerinden dolayı, korucu alımlarının Nisan aylarında kamuoyuna duyurulacağını düşünmekteyiz. Elbette bu ilanları takip ediyor, gelişmeleri anlık olarak isinolsa.com mobil uygulamalarımız aracılığıyla sizlere ulaştırıyor olacağız.