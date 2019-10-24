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Koroner arter hastalığı nedir?

Birçok kişinin sorununu yaşadığı kalp hastalıklarının başında gelen koroner arter rahatsızlığı hakkındaki detayları sizler için derledik. Peki ama koroner arter rahatsızlığı nedir? Koroner arter nedir? Koroner arter hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

24 Ekim 2019 Perşembe 15:15
Koroner arter hastalığı nedir?

Koroner arter hastalığı en sık rastlanan kalp rahatsızlıklarının başında geliyor. Oluşturduğu riskler nedeniyle oldukça dikkat çekiyor.

Zamanında önlem alınmadığı takdirde kalp krizine varan tehlikeleri beraberinde getirebilecek bir rahatsızlık.

Kalbin pompalanması sonucu kan arterlerden vücuda dağılır. Kısacası kalbin çalışması arterlere bağlıdır.

Koroner arterleri kalpten tüm vücuda kan dağıtan ve en büyük damar olan aortun küçük damarları olarak adlandırılabilir.

Arterin iç tabakası yüksek kolesterol, yüksek kan basıncı ve sigara gibi faktörlerle zarar görebilir. Bu nedenle arterler yıpranır. Dolayısıyla kan eskisi gibi akışını sağlayamaz. Oluşan bu duruma da koroner kalp rahatsızlığı denmektedir.

Daralmış bir arter; oluşan plaklar arttıkça kalbe sıkışıklık verir. Bu da eskisi gibi rahat nefes alamamaya ve göğüs sıkışmasına neden olabilir.

Koroner kalp rahatsızlığının önüne geçmek için  besleyen damarların rahatlatılması, aşırı yağlı ve tuzlu besinlerden uxauzakk durulması gerekir .

Koroner kalp rahatsızlığı için hangi tedaviler uygulanır?

  • Koroner Anjiyoplasti ve Stend Uygulamaları
  • İlaç tedavisi
  • Bypass

Atar damarları temizlemenin yöntemleri

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 15:15
  1. Koroner kalp hastalığı nedir
  2. Koroner kalp hastalığı belirtisi
  3. Koroner arter hastalığı
  4. Koroner arter hastalığı ve tedavisi
  5. Koroner arter bypass
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  13. Koroner arter hastalığı nedir
  14. Koroner arter tedavisi nasıl yapılır
  15. Koroner arter hastalığı ve protez işlemleri

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