Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
İran'da seferberlik ilanı! 12 yaşındaki çocuklar bile vatan savunmasına çağrıldı!

Siyonist işgalcilerin ve Büyük Şeytan ABD’nin alçakça saldırıları karşısında İran, topyekun direniş için düğmeye bastı. Tahran’da başlatılan "İran İçin Vatan Savunucuları" kampanyasıyla, yediden yetmişe tüm halk cephe gerisinde ve ön saflarda görev almaya davet edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Tahran Kültür ve Sanat Yardımcısı Rahim Nadali, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, halkı yürütülen kampanya kapsamında destek vermeye davet etti. Nadali, “İran İçin Vatan Savunucuları” adıyla başlatılan kampanyanın, farklı alanlarda katkı sunabilecek gönüllüleri kapsadığını belirtti.

'YETENEKLERE GÖRE VATAN SAVUNUCULUĞUNA ZEMİN OLUŞTURULDU'

Kampanyaya katılan bireylerin, sahip oldukları yetenek ve uzmanlık alanlarına göre çeşitli görevlerde yer alabileceğini ifade eden Nadali, şu açıklamayı yaptı:

“İlgili tüm kişilerin uzmanlık ve yeteneklerine göre vatan savunmasında rol alabileceği bir zemin oluşturmaya karar verdik.”

 

Nadali, gönüllülerin görev alabileceği alanları ise şöyle sıraladı:

- Devriyelere katılım, istihbarat sağlama, araç durdurma ve arama gibi operasyonel ve güvenlik faaliyetleri

- Araç, mali ve ekipman desteği ile şehir içi araç konvoylarının oluşturulması gibi lojistik çalışmalar

- Yemek hazırlama, ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı ve saldırılarda zarar gören evlerin onarımı gibi hizmet ve tedarik faaliyetleri

- Doktor ve hemşirelerin sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesiyle yaralılara yönelik sağlık ve tedavi hizmetleri

 

KAYIT SÜRECİ VE YAŞ SINIRI

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, Tahran genelindeki Besic noktalarına başvurarak kayıt yaptırabileceğini belirten Nadali, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kayıt olmak isteyeler ilgili formu doldurarak listeye eklenebilirler. Bu kampanya12 yaşından büyük gönüllülere açıktır.”

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güç olarak bilinen Besic, ülke genelinde 12 yaşından büyük bireylerin katılımıyla faaliyet yürütüyor.

 

Yorumlar

Leyl....

Iran icindeki gizli Sionizme dikkat buyurunuz!! Bu bir Hitler metodu.. Bu metod Savasin sonuna dogru cocuklari, genc kizlari ön safhaya sürmekdir.. Buradan 2 sey cikar savasin 2.perdesine gecildi. Ve Iran asla Zayif bir silah gücüne ve karadan isgal olmamasini ragmen Sionist Taktik kullaniyor bu da Iran icindeki, bilhassa Yeni yonetim icindeki Kücük Sionist detayi bize veriyor.. Demek ki, cok köstübek var cok, cok!!!

Leyl....

Zira seferberlik emri ya parlamentodan cikar ya da Mullalarin emri Ile seriyye hükümlerince fatwa yayimlanir..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
