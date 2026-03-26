Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!
Karadeniz'de Türk tankerine sinsi saldırı: 27 mürettebat dehşeti yaşadı!

Cem Kaya Giriş Tarihi:

Karadeniz'in huzuruna kasteden karanlık odaklar, İstanbul Boğazı girişinde Türk işletenli ham petrol tankerini hedef aldı. "ALTURA" isimli dev gemiye yönelik gerçekleştirilen İHA ve İDA saldırısı, bölgede büyük paniğe neden olurken; 27 Türk mürettebatın bulunduğu gemiden yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Ham petrol taşıyan 'ALTURA' isimli, Sierra Leone bayraklı ve Türk işletenli tankere yönelik Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Karadeniz'de Türk işletenli bir ticari gemiye yapılan saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

İlgili kurumların saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve teknik müdahaleleri yaptığını belirten Keçeli, gemide bulunan 27 kişilik Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Keçeli, Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde meydana gelen ve uluslararası hukuka aykırı olan bu ve benzeri saldırıların bölgede can, mal, seyir ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayarak, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesini teminen ilgili taraflarla temasları sürdürdüklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin korunması amacıyla uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Sıcak saatler! Banka şubesine silahlı saldırı
Sıcak saatler! Banka şubesine silahlı saldırı

Gündem

Sıcak saatler! Banka şubesine silahlı saldırı

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı: Saldırıları durdur ve tüm zararımızı karşıla!
İran'dan ABD'ye müzakere cevabı: Saldırıları durdur ve tüm zararımızı karşıla!

Dünya

İran'dan ABD'ye müzakere cevabı: Saldırıları durdur ve tüm zararımızı karşıla!

Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'
Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'

Gündem

Türkiye Basın Federasyonundan küfürbaz Özgür Özel’e tepki! 'Akit'e seviyesiz saldırı kabul edilemez'

