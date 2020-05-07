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Sağlık

Korona’yı yendi "Hayat Bayram Olsa"şarkısı ile uğurlandı

Elazığ’da hastanede korona virüs tedavisi görüp taburcu olan sayı 56’ya ulaşırken, kentte 2 vak’a kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:55:50 -
Korona’yı yendi "Hayat Bayram Olsa"şarkısı ile uğurlandı

Elazığ’da hastanede korona virüs tedavisi görüp taburcu olan sayı 56’ya ulaşırken, kentte 2 vak’a kaldı. En son taburcu olan hasta ise "Hayat Bayram Olsa"şarkısıyla uğurlandı.


Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüsüyle mücadele de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kentte bugüne kadar hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan ve taburcu olan sayı bugün itibariyle 56’ya ulaştı. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan ve taburcu olan 56’ıncı hasta Vahit Kuran, sağlıkçılar tarafından "Hayat Bayram Olsa" şarkısı ile uğurlandı. Öte yandan kentte hastanede tedavisi süren 2 vak’a olduğu öğrenildi.


Başta sağlıkçılar olmak üzere salgınla mücadele eden herkese teşekkür eden Vahit Kuran, kan vererek tedavi sürecine de destek olacağını söyledi. Mutluluğu yüzünden okunan Kuran’ın taburcu olurken müziğe eşlik ederek oynamayı da ihmal etmedi.


Fedakar sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım ise,"Taburcu sayımız 56’ya ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağlımız ve mutlu yarınlarımız için evimizde kalalım" dedi.

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