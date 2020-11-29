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Spor Koronaya yakalanan Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama
Spor

Koronaya yakalanan Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama

Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Deneyimli hocanın durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapan ailesinden, Vural'ın sağlığı ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:16:00 -
Koronaya yakalanan Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama

Türk futbolunun sevilen isimlerinden Yılmaz Vural, korona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Deneyimli hocanın durumu hakkında sık sık bilgilendirme yapan ailesinden, Vural'ın sağlığı ile ilgili bir açıklama daha geldi.

Vural Ailesi'nden gelen ilk açıklama, "Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır." olmuştu.

İlerleyen günlerde tedavinin iyi gittiği belirten Vural Ailesi bir açıklama daha yapmış ve "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor." ifadelerini kullanmışlardı.

Vural Ailesi'nden yapılan son açıklama ise şu şekilde:

Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor.

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