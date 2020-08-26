Koronavirüsün patlak verdiği Ukrayna sınırlarını kapattı
Son günlerde ölümcül koronavirüs vakalarının patlak verdiği Ukrayna'da, yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişi 28 Eylül 2020 tarihine kadar yasaklandı.
Doğu Avrupa ülkesi Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları patlak verdi.
Unian ajansının duyurduğu habere göre; son günlerde meydana gelen artışın ardından ülkede, Bakanlar Kurulu harekete geçti.
Kurul, yabancı ülke vatandaşlarının Ukrayna'ya girişini 28 Eylül 2020 tarihine kadar yasakladı. Yasağın 29 Ağustos Cumartesi günü saat 24.00'da başlayacağı kaydedildi.
Ukrayna Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Denis Şmigal, "Vaka sayılarının son haftalarda artışa geçmesi bizi daha kararlı hareket etmeye zorluyor" ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili bir değerlendirmede Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'dan geldi.
Avakov, ülkede oturum izni olan, Ukrayna'da öğrenim gören, ülkeden transit geçen yabancılar, TIR şoförleri, uluslararası taşımacılık yapan araçların mürettebatları, NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin eğitmenleri, davet üzerine gelen kültür insanları, sporcular ve ülkedeki diplomatik temsilciliklerin çalışanları için yasağın geçerli olmayacağını açkladı.