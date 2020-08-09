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Eğitim

'Koronavirüs'ün ekonomiye etkisi Boğaziçi Üniversitesi'nde ders oldu

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin, yaz okulundaki "Ekonomi Politikalarında Güncel Konular" dersinde koronavirüs salgınının dünya ekonomilerine etkisini ele alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 10:35:00 -
'Koronavirüs'ün ekonomiye etkisi Boğaziçi Üniversitesi'nde ders oldu

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Elgin tarafından online verilen "Contemporary Issues In Economic Policy" (Ekonomi Politikalarında Güncel Konular) dersinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ekonomilerine etkisi işleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, her dönem 3 bin 500 civarında ders açıldığını ve bunların 600 kadarında uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanıldığını kaydetti.

Boğaziçi Üniversitedeki akademisyenlerin kendi alanlarında lider olması sonucu önerilen dersler ve açılan derslerin "koronavirüs" gibi öncü çalışmalar, dersler ve araştırmalar olduğunu anlatan Özkan, "Bu yıl yaz okulunda 208 ders açtık. Katılım 4 binin üzerinde oldu. Ceyhun Hocamız'ın 'koronavirüs' konusunda açtığı gibi yenilikçi boyutu olan derslerimiz de var. Dolayısıyla aslında üniversite olarak amacımız; ilki yapmaktan ziyade sonuç olarak ilki yapan bir yapımızın olmasıdır." diye konuştu.

Elgin ise pandemi sürecinde, salgının iktisadi etkileriyle ilgili 3 araştırma yaptığını belirterek, "Mart ayından itibaren Kovid-19 ile ilgili 2 bin makale yayımlanmıştı. Bunlardan 150'sinden fazlasını okudum. Öğrendiklerimi öğrencilerle paylaşmak istedim. Derste öğrencilerin çeşitli makaleleri okuyarak hem arkadaşları hem de benimle paylaşmaları istedim." dedi.

Elgin, iktisat politikalarına odaklanan dersin 6 hafta süreceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Öğrencilerin dersten alacağı not çeşitli öğelere bağlı olacak. Bunlardan bir tanesi, koronavirüsle ilgili okudukları birkaç makaleyi özetleyecekler. Makaleyle ilgili ne anladıklarını ve bunu nasıl geliştirebilecekleriyle ilgili rapor yazacaklar. Ayrıca konuyla ilgili bir sunum yapacaklar. Genel olarak Kovid-19 pandemisi üzerine geçen 3-4 ayda yazılmış akademik makale ve politika raporlarının sunulduğu, tartışıldığı bir ders olarak ilerleyeceğiz."

 

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