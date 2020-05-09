Koronavirüsten etkilenen turist rehberleri için destek kredisine 2 bin 500 başvuru

ANKARA (AA) - YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği "Turist Rehberleri İçin Destek Kredisi"ne yaklaşık 2 bin 500 turist rehberinin başvuruda bulunduğunu belirtti.

Birlik Başkanı Tural, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayata geçirdiği Turist Rehberleri İçin Destek Kredisi başvurularına ve rehberlerin yaşadıkları sıkıntılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tural, turizmin sıkıntılı ve zor bir dönemden geçtiğini belirterek süreç içerisinde turist rehberlerinin, turizm endüstrisinin yüzde 100 işsizlikle ve doğal olarak gelirsizlikle karşı karşıya kalmış kesiminde olduklarını ifade etti.

Rehberlerin turizm sezonunun açılmamış olması sebebiyle bir süredir işsiz kaldıklarını belirten Tural, normal koşullarda sezonda kazandıklarını yıl genelinde kullanmaya çalışan meslektaşlarının, tam sezon başlayacak ve her şey iyi gidecek diye umut ettikleri bir dönemde işsiz kaldıklarını söyledi.

Tural, "Koronavirüs turist rehberlerini de etkiledi. Tabii bir de önümüzdeki belirsiz süreç var. Henüz gezilerin, tarihi, kültürel amaçlı turizm hareketlerinin nasıl bir yön izleyeceği meçhul. Tüm dünya gibi bizim umudumuz da her şeyin bir an evvel rayına oturması ve herkesin yaşantısına, işine dönebilmesi yönünde." dedi.

- "Önemli olan başvuran meslektaşlarımızın faydalanabilmesi"

Turist rehberlerine destek kredisinin işlevselleşmesini sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve emeği geçen herkese meslektaşları adına teşekkür eden Tural, başvuru sürecinin 4 Mayıs’ta sona erdiğini, çevrim içi ortamda başvuru yapılabilmesinin süreci kolaylaştırdığını kaydetti.

Tural, "Bu süreçte yaklaşık 2 bin 500 meslektaşımız kredi için başvurdu. Tabii bu sayıda TUREB'in 'ihtiyacı olmayan başvurmasın' demesinin de etkisi olduğunu belirtmek lazım." diye konuştu.

Krediden, Bakanlığın ruhsatnamesini alan ve bu yıl odalar vasıtasıyla TUREB'de çalışacağını beyan ederek çalışma kartlarını almış turist rehberlerinin yararlanabildiğini ifade eden Tural, kredinin en fazla ilk 6 ayı ödemesiz, 30 ay taksit ödemeli şekilde 36 ay vadeli olduğunu belirtti.

Tural, kredinin Kredi Garanti Fonu (KGF) garantili, aylık yüzde 0,49 faiz oranında ve toplam yüzde 1,10 KGF ve banka komisyonu ile alınacağını kaydetti.

TUREB olarak kendilerine gelen kontrol listelerini gecikmeden Bakanlığa ilettiklerini, Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren destek kredisi sonuçlarının gelmeye başlayacağını belirten Tural, "Gönül isterdi ki faiz oranı daha düşük olsun ya da benzer meblağlarda hibe imkanları sunulabilsin ama imkanlar doğrultusunda en iyisinin yapıldığına inanıyoruz. Bizim için önemli olan, başvuran bütün meslektaşlarımızın mümkün olan azami meblağdan faydalanabilmesi." dedi.

- Turist rehberleri koronavirüs için bilgilendirilecek

Tural, Turist Rehberleri Birliği olarak yeni normal dönemde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile rehberlerin mesleklerini icra ederken dikkat etmesi gereken konulara ilişkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaz sezonunda kitle turizmi hareketliğinin olmayacağını öngördüklerini, küçük gruplar ve bireyler için bundan sonra turist rehberlerinin sorumluluklarının daha da artacağını ifade eden Tural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle bu sürecin ardından iç turizmde sorunumuz olan 'sahte rehberlik' konusunda tüketicinin artık daha bilinçli hareket edeceğini ve 'lisanslı rehber' ile yolculuk yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Sonuçta kimse kendisinin, sevdiklerinin güvenliğini sahte bir biçimde iş yürüten insana bırakmak istemeyecektir. Nasıl ki tesislerde, ulaşımda hijyen ve korunma standartları belirlenecekse biz de meslektaşlarımızın pandemiyle ilgili gerekli bütün bilgilerle donatılabilmesi için çalışıyoruz.

Turist rehberlerinin mesleklerini icra ederken koronavirüsten korunmak için dikkat etmeleri gereken hususları adım adım kapsayan bir bilgilendirmeyi, yetkili makamlarla görüşmelerimiz tamamlandıktan ve onay alındıktan sonra rehberlerimizle paylaşacağız. Hem kendimizi hem de yolcularımızı korumak meslektaşlarımızın önceliği olacak. Sonuçta yerli ve yabancı bütün turistlerle doğrudan ve sürekli iletişim içinde olmayı gerektiren bir mesleğimiz var. Mesleği icra ederken yolcuların sağlığından emin olmamız ve bu noktada onları gözlemlemek, gerekirse kontrol ettirmek, her ne olursa aldıkları hizmetin gerekli hijyen ve sağlık standartlarına uyduğundan emin olmak gerekiyor."

Turist rehberlerinin daha önce olduğu gibi bundan sonra da hem tüketicinin hem de hizmet sağlayıcının güvenebileceği ve onları koruyacak birinci kaynak olmaya devam edeceğini dile getiren Suat Tural, Birlik olarak onların bilgi, birikim ve donanımlarının artmasına ilişkin çalışmalar yapmaya ve bütün mesleki sıkıntılarda yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.



