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Dünya Koronavirüste heyecanlandıran açıklama: Tünelin sonundaki ışık görüldü
Dünya

Koronavirüste heyecanlandıran açıklama: Tünelin sonundaki ışık görüldü

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tünelin sonundaki ışık görüldü" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 17:28:00 -
Koronavirüste heyecanlandıran açıklama: Tünelin sonundaki ışık görüldü

Çin'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) heyecanlandıran bir açıklama geldi. 

Ölümcül salgına karşı dünyada pek çok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Bugün konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tünelin sonundaki ışık görüldü" ifadelerini kullandı.

Genel Direktör Ghebreyesus, ölümcül koronavirüs salgını için gerçekleştirilen çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:

"Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü. Geçen hafta söylediğim gibi; birlikte başarabiliriz"

Dünyada son durum

Dünyada 23 milyon 424 bin 844 kişiye bulaşan ölümcül salgın 808 bin 716 kişinde hayatını kaybetmesine neden oldu.

 

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