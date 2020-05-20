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Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 00:01:33 -
Koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mayıs'ta başlayan ve 15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
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