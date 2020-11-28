Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan sevindiren haber

Koronavirüs tedavisi gören Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni bir sevindiren haber geldi. Vural'ın düne göre biraz daha iyi olduğu öğrenildi.

Vural'ın ailesinden yeni açıklama

İkinci kez koronavirüse yakalanan ve hastaneye kaldırılan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili ailesinden yeni açıklama geldi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz.'' ifadeleri yer aldı.