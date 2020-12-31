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Gündem Koronavirüse yakalanan Derviş Zaim Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılamadı
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Koronavirüse yakalanan Derviş Zaim Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılamadı

Ünlü yönetmen Derviş Zaim'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde Sinema dalında ödüle layık görülen Zaim, törene katılamadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 08:08:00 -
Koronavirüse yakalanan Derviş Zaim Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılamadı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde 2020'de ödüle layık görülenler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Sinema dalında ödüle layık görülen ünlü senarist - yönetmen Derviş Zaim, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu törene katılamadı. Zaim'in ödülünü vekaleten filmlerinin uygulayıcı yapımcısı aldı.

Derviş Zaim, yeni filmi için Ege Bölgesi'nde yaptığı mekân keşfinden döndükten hemen sonra kendini kötü hissedince hastaneye gitti. Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınan Zaim, Cumhurbaşkanlığı'na haber vererek törene katılamayacağını bildirdi.

Törene çok az bir zaman kala koronavirüse yakalanan Derviş Zaim'in ödülünü almaya gidememesinden dolayı oldukça üzgün olduğu öğrenildi.

Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri', 7 kategoride veriliyor. Bu yıl ödüle layık görülenler;

  • Koleksiyoner: Mehmet Çebi
  • Vefa: Necmeddin Okyay
  • Kültür Tarihi: Sadettin Ökten
  • Sosyal Bilimler: İsmail Kara
  • Edebiyat: İbrahim Tenekeci
  • Sinema: Derviş Zaim
  • Müzik: Özdemir Erdoğan
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