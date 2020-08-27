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Dünya Koronavirüse ikinci kez yakalandılar
Dünya

Koronavirüse ikinci kez yakalandılar

Geçtiğimiz günlerde, Hong Kong'da koronavirüs atlatmış bir kişinin ikinci kez virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Benzer durum, Hollanda ve Belçika'da ortaya çıktı. Her iki ülkede, koronavirüs atlatmış 2 kişinin birkaç ay sonra virüse yeniden yakalandıkları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 05:47:00 -
Koronavirüse ikinci kez yakalandılar

Geçtiğimiz günlerde, Hong Kong'da yaşayan koronavirüse yakalanmış 33 yaşındaki bir kişinin 4 ay sonra ikinci kez enfekte olduğu ortaya çıkmasının ardından benzer bir durum Hollanda ve Belçika'da kayıtlara geçti. Her iki ülkede de Covid-19 atlatmış iki kişinin aylar sonra virüse tekrar yakalandıkları ortaya çıktı.

Haberi DSÖ danışmanı duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü Danışmanı virolog Marion Koopmans, Hollanda'da bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı bir hastanın, birkaç ay içinde ikinci kez enfeksiyon kaptığını açıkladı.

Konuya ilişkin Hollanda televizyonuna konuşan Koopmans, koronavirüs sonrası hastaların ürettiği antikor miktarında büyük farklılıklar saptandığını vurgulayarak, daha şiddetli semptomlar gösteren hastaların antikor sayısının yüksek olduğunu belirtti. Koopmans, "Antikor oluşturmuş olmanız, virüse karşı bağışık olduğunuz anlamına gelmez" şeklinde konuştu.

Koronavirüs hastalarının enfeksiyona yeniden maruz kalmasını beklediklerini dile getiren Koopmans, tekrar eden koronavirüs vakalarının dikkatlice araştırılarak, daha çok sayıdaki insanda daha sık ortaya çıkıp çıkmadığının belirlenmesini istedi.

Koronavirüse 3 ay sonra tekrar yakalandı

Belçika'nın Leuven kentinde ise 3 ay önce Covid-19 tedavisi gören bir kadının, tekrar koronavirüse yakalandığı belirlendi. Virolog Marc Van Ranst, her iki vakanın istisna olup olmadığını henüz bilmediklerini söyledi. Belçikalı kadın hastanın koronavirüse ilk yakalandığı sırada şikayetlerinin hafif olduğuna dikkat çeken Van Ranst, "Hafif seyreden vakalarda vücut, daha az antikor üretir. İlk seferdeki antikorlar, ikinci enfeksiyonu önlemek için yeterli olmaz" dedi.

Benzer olay Hong Kong'da yaşanmıştı

Geçtiğimiz günlerde Hong Kong'lu bilim insanları, koronavirüs atlatmış 33 yaşındaki bir kişinin koronavirüse yeniden enfekte olduğunu açıklamıştı. Uzmanlar, bu durumun nadiren gerçekleşebileceğini vurgulayarak bu vaka ile birlikte dünyada bir ilk gerçekleştiğini söylemişti.

DSÖ'den açıklama geldi

Öte yandan DSÖ, koronavirüse ikinci kez yakalanan vakalara ilişkin bir açıklama yaparak bir hastada görülen sonuca göre farklı sonuçlara varılmaması gerektiğini ve virüse yeniden enfekte olmanın ciddi sonuçlar doğurmayacağını belirtti.

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