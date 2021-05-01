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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 20 binlere geriledi
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 20 binlere geriledi

Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 19:54:00 - 2021-05-01 19:58:02
Koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 20 binlere geriledi

1 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

20 binlere kadar geriledi

Buna göre; 1 Mayıs 2021 Cumartesi günü 242 bin 194 test yapılırken, 28 bin 817 yeni vaka, 2 bin 615 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte, 373 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 81 bin 302 hasta da iyileşti.

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