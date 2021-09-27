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Gündem Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca uyardı
Gündem

Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca uyardı

Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 20:35:00 - 2021-09-27 20:44:29
Koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Koca uyardı

27 Eylül 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

206 vatandaşımız hayatını kaybetti

Buna göre; son 24 saatte 353 bin 324 test yapılırken, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi. 206 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 25 bin 160 hasta da iyileşti.

Bakan Koca uyardı!

Koronavirüs verilerinin yayınlamasından sonra twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız." dedi.

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Yorumlar

suna

adam belki tedbirlere uydu, uymadığını nereden biliyorsun?  
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