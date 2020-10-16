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Spor Koronavirüs Süper Lig'de maç erteletti
Spor

Koronavirüs Süper Lig'de maç erteletti

Hatayspor'da geçtiğimiz günlerde 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken bugün bu sayı 19'a yükseldi. Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın da virüse yakalandığı belirtildi. Bu gelişmenin üzerine Hatayspor'un Süper Lig'de pazar günü BB Erzurumspor ile oynayacakları maç ertelendi!

Yeniakit Publisher
2020-10-16 21:40:00 -
Koronavirüs Süper Lig'de maç erteletti

Hatayspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 test sonucunda 6 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Hatayspor'da bugün sayı 19'a çıktı. Bugün yapılan testler neticesinde 11 futbolcunun yanı sıra 1 kulüp personeli ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'da da bulgular pozitif olarak saptandı.

Hatayspor'un Süper Lig'de pazar günü BB Erzurumspor ile karşılaşacağı maç ertelendi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır.

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