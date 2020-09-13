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Teknoloji Koronavirüs semptomlarını tespit eden akıll maske geliştirildi
Teknoloji

Koronavirüs semptomlarını tespit eden akıll maske geliştirildi

Singapurlu bilim insanları, koronavirüs semptomlarını tespit edebilen ve bu semptomları telefona iletebilen akıllı maske geliştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 00:24:00 -
Koronavirüs semptomlarını tespit eden akıll maske geliştirildi

Singapur'da yürütülen bir çalışma sonucu bilim insanları, koronavirüs semptomlarını tespit edip telefonlara iletebilen akıllı maske geliştirdi.

Geliştirilen maskenin nabız, vücut sıcaklığı, kan basıncı ve oksijen seviyelerini ölçebilen sensörlerin bulunduğu, bu sensörler sayesinde maskeyi takan kişilerin sağlık durumunu ve sağlık durumundaki değişiklikleri saptayabildiği, bu bilgileri de her 30 dakikada bir cep telefonuna gönderdiği belirtildi. Ayrıca bu sensörlerin başka maskelerde de kullanılabileceği bildirildi.

Söz konusu yeni maskenin ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

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