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Koronavirüs salgınında gönüllü çalışan tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine teşekkür belgesi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 18:02:46 -
Koronavirüs salgınında gönüllü çalışan tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine teşekkür belgesi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendi istekleri ile intörn olarak çalışan fakülte son sınıf öğrencilerine teşekkür belgesi verildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanlığı bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, intörnlere salgın sürecinde gönüllü çalıştıkları için teşekkür etti.

Azimle çalışan son sınıf öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade eden Çalış, "Ülkesine yararlı, vatanını seven ve görevden kaçmayan doktorlar olarak çalışma hayatınızda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından son sınıf öğrencilerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Genel Sekreter Murat Yenisu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile intörn doktorlar katıldı.

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