  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Koronavirüs salgını nedeniyle depresyona girenler 2 kat arttı
Dünya

Koronavirüs salgını nedeniyle depresyona girenler 2 kat arttı

İngiltere'de gerçekleştirilen bir anket sonucu, koronavirüs salgını nedeniyle depresyona giren kişi sayısının ikiye katlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 06:07:00 -
Koronavirüs salgını nedeniyle depresyona girenler 2 kat arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma, salgının depresyona yol açma riskini arttırdığını ortaya çıkardı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülkede salgın nedeniyle depresyona giren kişi sayısı ikiye katlandı.

Anket yaptılar

Ankete katılan 3500 kişinin yüzde 19,2'si Haziran ayında depresyona girdiklerini söyledi. Koronavirüs pandemisi öncesinde bu oranın yüzde 9,7 olduğu bildirildi.

Öte yandan, toplumun hemen hemen her kesimi salgın nedeniyle depresyona girse de bu artışın en çok 16-39 yaş grubu arasında yaşandığı belirtildi.

Elde edilen verilere göre, Temmuz 2019 ve Mart 2020 arasında bu yaş grubunun yüzde 11'i depresyona girerken, Haziran ayında bu oran yüzde 31'e çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddialar: Sevindirici boyutta! İşte Türkiye'nin bulduğu doğal gaz yatakları
Gündem

Flaş iddialar: Sevindirici boyutta! İşte Türkiye'nin bulduğu doğal gaz yatakları

Gazeteci Yazar Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin sondaj çalışmaları yaptığı Tuna-1 ve Kıyıköy'de önemli doğal gaz yatakları keşfettiğini iddia ..
Başkan Erdoğan doğalgaz ya da petrol müjdesi mi verecek? AB'den jet açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan doğalgaz ya da petrol müjdesi mi verecek? AB'den jet açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjdenin petrol ya da doğal gaz olduğuna dair tahminler yürütülürken Avrupa Birliği'nd..
Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti
Gündem

Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tehdit kokan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı