Koronavirüs salgını nedeniyle depresyona girenler 2 kat arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse ilişkin İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma, salgının depresyona yol açma riskini arttırdığını ortaya çıkardı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ülkede salgın nedeniyle depresyona giren kişi sayısı ikiye katlandı.

Anket yaptılar

Ankete katılan 3500 kişinin yüzde 19,2'si Haziran ayında depresyona girdiklerini söyledi. Koronavirüs pandemisi öncesinde bu oranın yüzde 9,7 olduğu bildirildi.

Öte yandan, toplumun hemen hemen her kesimi salgın nedeniyle depresyona girse de bu artışın en çok 16-39 yaş grubu arasında yaşandığı belirtildi.

Elde edilen verilere göre, Temmuz 2019 ve Mart 2020 arasında bu yaş grubunun yüzde 11'i depresyona girerken, Haziran ayında bu oran yüzde 31'e çıktı.