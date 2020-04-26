Koronavirüs salgını ilahı bir ceza mı?

Koronavirüs salgını ilahi bir ceza mıdır? sorusu, pandeminin küresel bir hal aldığı günden bugüne en çok araştırılan konuların başında geliyor. Biz de bu sorunun cevabını sizler için araştırdık.

KORONAVİRÜS SALGINI İLAHİ BİR CEZA MIDIR?

Kulların işlediği hata, inkâr, isyan, zulüm, azgınlık, sapıklık, sapkınlık, ahlâksızlık ve sömürü yüzünden Allah'ın bazı milletleri ve kavimleri helâk ettiği olmuştur. Bu konuda Kuran'ın verdiği bilgi dışında bir bilgimiz olmadığı için şu veya bu musibetin şu veya bu günahtan dolayı olduğunu söyleyecek bilgiye sahip değiliz. Ancak Kuran'ın verdiği bilgiye göre, insanlar işlediği günah ve hatalardan dolayı hemen cezalandırılmamaktadır. Rabbimiz, kullarına mühlet vermekte ama ihmâl etmemektedir. Mühletler de kimileri için tevbe etmeye ve pişman olup hakka dönmeye fırsat olabileceği gibi, kimileri için de azabın ve vebalin artmasına neden olabilecektir.. Fıtrata uygun, temiz ve helâl olan şeylerden uzaklaşılması, kötü ve zararlı alışkanlıkların hastalıkların yaygınlaşmasında büyük etkisi vardır. İnsanlığın başına gelen bu büyük salgını, müminlerin ve insanlığın ibret alması gereken Allah'ın ayetleri olarak görmek gerekir. Bir musibetle karşılaşan müminin bunun için sabır ve dua ile Allah'tan yardım istemesi ilahi bir buyruktur. Hastalanan kişi, başına geleni sabır ve tevekkülle karşıladıktan sonra hastalığın tedavisine çalışmalıdır.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam'ın Salgın Hastalıklara Bakışı Raporu