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Dünya Koronavirüs felaketi! Ülkedeki ölü sayısı 120 bine dayandı
Dünya

Koronavirüs felaketi! Ülkedeki ölü sayısı 120 bine dayandı

Koronavirüs salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1271 kişi ölürken, toplam ölü sayısı 116 bin 580’ne, vaka sayısı da 47 bin 134 artarak 3 milyon 669 bin 995’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 03:30:00 -
Koronavirüs felaketi! Ülkedeki ölü sayısı 120 bine dayandı

Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, son 24 saatte 1271 kişinin ölmesiyle, ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 116 bin 580’ne, toplam vaka sayısı da 47 bin 134 artarak 3 milyon 669 bin 995’e çıktı.

46 milyon nüfuslu Brezilya'nın Sao Paulo eyaleti, 765 bin 670 vaka ve 28 bin 912 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi oldu.

Brezilya Latin Amerika'da salgının merkez üssü konumunda

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 848 bin 395 oldu. Brezilya 218 milyon nüfusuyla Latin Amerika'da salgının merkez üssü konumunda bulunuyor.

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