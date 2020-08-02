Koronavirüs kabusu aynı şiddetle tüm dünyada devam ediyor. Atılan normalleşme adımlarında mesafe ve maske kurallarını yok sayanlar ise vakaların artmasına yol açıyor. Uzmanlar halen salgından korunmanın en önemli yolunun maske ve mesafe olduğunun altını çiziyor. Bazı kişiler hastalığı hafif belirtilerle atlatıyor ve bu süreçte tedbir almayınca hastalığı başkalarına da taşıyabiliyor. Ayrıca uzmanlar erken tespitin hastalıktan kurtulmak adına son derece önemli olduğunu vurguluyor. Bu sebeple pek çok kişi "Koronavirüs ilk belirtisi nedir?" konusunu sık sık araştırıyor. İşte, detaylar.

Koronavirüs en erken belirtisi nedir? | Koku almama koronavirüs belirtisi mi?

Koronavirüs belirtisi olarak yüksek ateş, halsizlik ve solunum güçlüğü gösteriliyor. Ancak söz konusu virüs herkeste aynı belirtileri göstermiyor. Bazı kişilerde yalnızca yorgunluk ve baş ağrısı koronavirüsün belirtisi olabiliyor. Yapılan araştırmaya başlayanlar virüsün ilk aşamada kişilerin tat ve koku alma sorunu yaşamasına yol açtığını ortaya koydu. Bazı kişilerde ise ilk belirtiler arasında ishal ve kusma yer alıyor.

Koronavirüsün diğer belirtileri şöyle:

Nefes darlığı,

Balgamlı öksürük,

Boğaz ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları,

Mide bulantısı veya kusma,

İştahsızlık,

Burun akıntısı,

Baş ağrısı,

Ağır solunum yetmezliği,

Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir.

Koronavirüs tanısı nasıl konulur?

Yeni koronavirüsün tanısı için laboratuvar ortamında test yapılması gereklidir. Koronavirüsün kesin tanısı moleküler testler ile gerçekleştirilir.

Olası vaka tanımına uyan kişilerden alınabilecek boğaz sürüntüsü, balgam gibi örnekler üzerinde virüsün genetik materyalinin tespit edilmesi ile tanı konmaktadır. Alınan örnekler yapılan tanı testleri, şu anda ülkemizde “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında” ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Halk Sağlığı Laboratuvarlarında” yapılabilmektedir.

Koronavirüs testi nasıl yapılır?

Yeni koronavirüsün tanısı için laboratuvar ortamında test yapılması gereklidir. Koronavirüsün kesin tanısı moleküler testler ile gerçekleştirilir.

Olası vaka tanımına uyan kişilerden alınabilecek boğaz sürüntüsü, balgam gibi örnekler üzerinde virüsün genetik materyalinin tespit edilmesi ile tanı konmaktadır. Alınan örnekler yapılan tanı testleri, şu anda ülkemizde “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında” ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “Halk Sağlığı Laboratuvarlarında” yapılabilmektedir.