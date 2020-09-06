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Dünya Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünya

Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarına devam eden Fransız ilaç firması Sanofi, geliştirdikleri aşıyı 10 euronun altında bir fiyata satacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 09:24:00 -
Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Fransa merkezli ilaç üreticisi Sanofi'nin başkanı Olivier Bogillot, dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bogillot üzerinde çalıştıkları koronavirüs aşısını 10 euronun altında bir fiyata satacaklarını duyurdu.

France Inter'e açıklamalarda bulunan Sanofi'nin başkanı, "Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamasını değerlendirdi

Fransız ilaç üretici Sanofi'nin aşısı muhtemelen piyasaya çıkan ilk aşı olmayacak çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren Amerikalılara bir aşı dağıtımı sözü vermişti.

Konuyla ilgili de konuşan Sanofi'nin başkanı Olivier Bogillot, bunun kendileri için bir sorun olmadığınI söyledi.

Bogillot, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Dünyada Milyonlarca, hatta milyarlarca insanı aşılamak zorunda kalacağımızı biliyorsunuz, bu yüzden çok sayıda aşı tedarikçisine ihtiyacımız olacak. Rakip laboratuvarların bizden önce aşı geliştirmesi sorun değil, biz hemen sonra aşıyı piyasaya süreceğiz ve yüz milyonlarca dozu da tedarik edeceğiz" 

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Yorumlar

Metin Uyulan

İnsanlar git gide daha da tuhaflaşıyor . Akif’in aynı dakikada diğer ara yüzde DSÖ’ nüm iki sene aşı felan yok dediğini yayınlıyorsunuz bu sayfada da olmayan aşının fiyatından söz ediyorsunuz .
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Malatyalı

Ulan firansa ölüme çare olsada sizin asinizi almam çünkü sahtakarsiniz
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