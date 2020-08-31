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Dünya Koronavirüs aşısını bulan Rusya'dan güzel haber
Dünya

Koronavirüs aşısını bulan Rusya'dan güzel haber

Geçtiğimiz haftalarda ölümcül koronavirüs salgınına karşı aşı buldukların açıklayan Rusya'dan bir güzel haber daha geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının vatandaşlara Kasım-Aralık aylarında yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:21:00 - 2020-08-31 18:24:40
Koronavirüs aşısını bulan Rusya'dan güzel haber

Çin'den Wuhan eyaletinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı Rusya, aşıyı bulduğunu duyurmuştu.

Konuyla ilgili Rusya'dan son gelen açıklama ise insanları heyecanlandırdı.

Rusya merkezli TASS haber ajansından yer alan habere göre; koronavirüse karşı geliştirilen "Sputnik V" isimli aşıyla ilgili konuşan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko "Rus halkına Covid-19 aşısını Kasım- Aralık'ta yapacağız" ifadelerini kullandı.

Aşının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere gönderileceğini söyleyen Rus bakan,  "Yüksek risk grubundaki insanlara bu yıl Kasım-Aralık ayında aşı toplu aşı yapmaya başlayabiliriz" dedi.

Rus lider PutinKızıma yaptırdım, yan etkisi olmadı

Dünyada koronavirüs aşısı olarak tescillenen "Sputnik V" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kızıma yaptırdım, yan etkisi olmadı" demişti.

 

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