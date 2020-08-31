Koronavirüs aşısını bulan Rusya'dan güzel haber
Geçtiğimiz haftalarda ölümcül koronavirüs salgınına karşı aşı buldukların açıklayan Rusya'dan bir güzel haber daha geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının vatandaşlara Kasım-Aralık aylarında yapılacağını duyurdu.
Çin'den Wuhan eyaletinde başlayıp tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı Rusya, aşıyı bulduğunu duyurmuştu.
Konuyla ilgili Rusya'dan son gelen açıklama ise insanları heyecanlandırdı.
Rusya merkezli TASS haber ajansından yer alan habere göre; koronavirüse karşı geliştirilen "Sputnik V" isimli aşıyla ilgili konuşan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko "Rus halkına Covid-19 aşısını Kasım- Aralık'ta yapacağız" ifadelerini kullandı.
Aşının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere gönderileceğini söyleyen Rus bakan, "Yüksek risk grubundaki insanlara bu yıl Kasım-Aralık ayında aşı toplu aşı yapmaya başlayabiliriz" dedi.
Rus lider Putin: Kızıma yaptırdım, yan etkisi olmadı
Dünyada koronavirüs aşısı olarak tescillenen "Sputnik V" için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kızıma yaptırdım, yan etkisi olmadı" demişti.