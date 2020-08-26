Koronavirüs aşısı için sevindiren gelişme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti ile aşı geliştirmek için sözleşme imzalayan ilaç firmalarından Moderna, koronavirüs aşısının analiz verilerini paylaştı. Aşının gençler ve yaşlı katılımcılar üzerinde denendiğini ve benzer bağışıklık tepkileri elde edildiğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi toplantısında elde ettiği verileri bugün sunan Moderna, "mrNA-12733" ismini verdikleri aşının 3. aşama çalışmalarının bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Salgından en çok siyahi, Latin ve Kızılderililer etkilendi

3. aşama olan son aşama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Moderna, 100 mikrogramlık bir doz halinde 3 ayrı gruba aşı uygulandığını, 18-55 yaş arası denekler ile 56-70 yaş ve 70 yaş üstü deneklerin aşıya karşı geliştirdiği tepki arasında bir fark olmadığını belirtti.

Aşı denemelerine 13 bin kişinin katıldığını belirten şirket, katılımcıların yüzde 18’inin salgından en çok etkilenen siyahi, Latin ve Kızılderili gruplar olduğunu belirtti.

ABD'de koronavirüs aşısı için başlatılan Warp Speed ​​Operasyonu kapsamında Moderna, ABD hükümetinden yaklaşık 1 milyar dolar destek aldı. Şirket ayrıca 1,5 milyar dolarlık tedarik anlaşmasına imza attı.