BİM marketler zinciri, sosyal medyada dolaşıma sokulan koronavirüs aşısı satacağı yönündeki videoya ilişkin açıklama yaptı. BİM, açıklamasında 'Mizahi videonun yanıltıcı içerikte' olduğu, aşı satışının söz konusu olmadığı belirtildi.

Koronavirüs aşısı BİM’de satılacak mı?

Sosyal medyada koronavirüs aşısının BİM’de satıldığına yönelik esprili bir video yayınlandı. Video kısa sürede viral oldu.

BİM marketler zincirinden konuya ilişkin yapılan açıklamada videodaki iddialar yalanlandı.

BİM'den yaplan açıklamada, şöyle denildi:

Mağazalarımızda muhtelif Covid-19 aşıları satılacağına dair bir video sosyal medyada yoğun biçimde yer almaktadır.

Reklamlarımızı başarılı bir şekilde taklit eden mizahi video, içeriği itibari ile yanıltıcı özelliktedir.

Koronavirüs aşısı sadece aile sağlık ocaklarında, devlet hasteneleri ile üneversite ve özel hastanelerde vurulacak. Aşının ilk etapta herhangi bir yerde satışı yapılmayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşıların yapılabileceğini aktardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımız öncelik gruplarına göre kendilerine ayrılan aşıların yapılması kendilerine ulaşan bildirimden sonra Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden veya uygun bir kamu yada özel hastaneden randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşının güvenli nakil süreci, uygulanması ve kayıt altına alınması dijital sitem üzerinden anlık takip edilecektir. Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacaktır.

"Aşı bedelsiz olarak yapılacak"

Aşıyı aldığımızda ülkemize ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi inceleme yapılacaktır. Veriler değerlendirilerek ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılanmaya geçilecektir.

Belirlenen önceliklere göre aşılama yapılacaktır. Elimizdeki bütün imkanları değerlendirilecektir. Aşı bedelsiz olarak verilecek. Sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Böylece aşılanan vatandaşlarımız veri tabanından takip edilecektir.

Daha önceleri ortalama 10 yıl gibi gerçekleşen aşı geliştirme, 1 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir.