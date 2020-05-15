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Korona virüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Karabük’te korona virüs tedavisi gören karı-koca sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:17:55 -
Korona virüsü yenen çift alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Karabük’te korona virüs tedavisi gören karı-koca sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.


Türkiye’nin çeşitli illerinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi tamamlanan hastalar taburcu edilmeye devam ediyor. Karabük’te yaşayan Hatice Çetinkaya(51) ve eşi Habip Çetinkaya(55), 27 Nisan’da korona virüs şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tahlillerde korona virüs testi pozitif çıkan çift tedavi altına alındı. Yaklaşık 18 günlük tedavisinin ardından iki testi negatif çıkarak sağlıklarına kavuşan karı-koca sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Böylece 8 gündür virüs vak’asının rastlanmadığı kentte iki kişi daha sağlığına kavuşmuş oldu.



“Sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın”


Taburcu olduğu sırada, sağlık çalışanlarını tüm dünyanın alkışladığını belirten Habip Çetinkaya, “Onları bizde alkışlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Hele sağlık çalışanlarına uzanan eller kırılsın.


Hastaların taburcu edilmesinin ardından sağlık çalışanları da ‘Tedbirleri bırakma koronayı sıfırla” sloganıyla vatandaşlara çağrıda bulundular.

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