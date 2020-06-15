Korona virüs araştırması yapılıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 262 haneye yönelik yeni tip korona virüs (Kovid-19) hastalığı seroprevalans araştırması yapılıyor.

Merzifon İlçe Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, 1 doktor ve 1 yardımcı sağlık personelinden oluşan 3 ekip tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği 262 hanede araştırma yapıldığını açıkladı. Geçirilmiş hastalık düzeyinin saptanmasının amaçlandığını söyleyen Sezikli, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda korona virüs salgınına ilişkin antikor tarama ve PCR testleri yapmak üzere örnek alımları için hane ziyaretleri; İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce 1 doktor ve 1 yardımcı sağlık personelinden oluşan 3 ekip tarafından, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği ilçemizdeki 262 haneye yönelik olarak başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında ilgili vatandaşlarımızdan; daha önce bu hastalığı geçirip geçirmediğini belirlemek amacıyla antikor testi yapabilmek için kan, şuan söz konusu virüsü taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla PCR testi yapabilmek için boğaz ve burun sürüntü örneği alınacaktır. Yapılan bu araştırmalar ile ülke ve il düzeyinde korana virüs hastalığına ilişkin prevalansının, geçirilmiş hastalık düzeyinin ve asemptomatik hastalık düzeyinin saptanması amaçlanmaktadır.

Bu süreçte bizlere göstereceğiniz anlayış ve desteklerinizden ötürü teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim” dedi.