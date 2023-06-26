Korona laboratuvarda mı yapıldı? ABD'den açıklama

ABD’de istihbarat servisleri tarafından yayımlanan bir rapor, Covid-19'un Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndan (WVI) sızdığına ilişkin doğrudan kanıt bulunamadığını ortaya koydu.

ABD’de tüm istihbarat servislerini bünyesinde toplayan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI), Covid-19'un kökenine dair yeni bir rapor yayımladı.

Covid-19'un nereden çıktığı sorusuna kesin bir açıklık getirilmeyen raporda, salgının Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair doğrudan bir kanıt bulamadığı bilgisine yer verildi.

ODNI, 10 sayfalık bu raporu Kongre’ye teslim edecek, Kongre üyeleri, üç ay önce ODNI’ya 2019 yılında Çin’den çıkan salgının kökeni konusunda bir rapor hazırlanması için talimat vermişti.

Raporda, ABD istihbarat kurumlarının çoğunun virüsün "genetik olarak tasarlanmadığı" görüşünde olduğu kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD’deki istihbarat servislerinin, konuyla ilgili farklı yaklaşımlar içinde olduğu biliniyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray de Covid-19 virüsünün "büyük olasılıkla Çin'deki laboratuvardan kazayla sızdığı" tezi üzerinde durduklarını söylemişti.

ODNI tarafından hazırlanan raporda, virüsün bir laboratuvar sızıntısı olup olmadığına dair şüphelerin elenemeyeceği ancak salgının kökeninin henüz keşfedilemediği belirtildi.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında ilk vakaların görüldüğü Wuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Wuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmış, enstitünün Direktör Yardımcısı Şı Cıngli ve laboratuvar çalışanlarından bilgi almıştı.

2002-2003 yıllarındaki akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu arşiv oluşturmak amacıyla kurulan enstitü laboratuvarı, Covid-19'un burada yapay üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarının odağında yer almıştı.

Çinli yetkililer, iddiaları reddetmiş, Covid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

Kaynak: Euronews