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Yerel Korona kumarcılarına büyük ceza
Yerel

Korona kumarcılarına büyük ceza

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen yasağı delip kumar oynayan şahıslara 24 bin lira ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:56:00 -
Korona kumarcılarına büyük ceza

Mersin'de, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tömük Mahallesi'nde bulunan bir sitede para karşılığı kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 1 şahıs ile kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsı suçüstü yakaladı.

Binada yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 156 deste iskambil kağıdı, kumarda kullanılan 2 bin 790 TL nakit para ele geçirildi.

Kumar oynayan şüpheliler hakkında kumar oynamaktan 14 bin 696 TL, Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlalden 9 bin 460 TL olmak üzere toplam 24 bin 156 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kumar oynattığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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