  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB duyurdu: 5 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Uzmanlar uyarıyor: Korku ve sevgisizlikle çocuklarınız üzerinde otorite kurulmaz
O köylüler yıllardır su sorununa çözüm bekliyor
İşte yeni AKM'nin son hali!
Sağlık Korona geçiren Alman aşısı olabilir mi?
Sağlık

Korona geçiren Alman aşısı olabilir mi?

Koronadan iyileşen BionTech aşısı yaptırabilir mi? Koronavirüs geçiren ve sağlıklarına kavuşanlar ne zaman hangi aşıyı olmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, korona geçiren ne zaman aşı olur? Korona geçiren hangi aşıyı yaptırmalı? Korona geçirdim Sinovac mı yaptırmalıyım?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 10:26:00 -
Korona geçiren Alman aşısı olabilir mi?

Koronavirüs aşılama süreci hızlandı. Ülkemizde 35 milyon doza yakın aşı yapıldı. Korona geçiren ve sağlıklarına kavuşanlar hangi aşıyı olmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, korona geçiren ne zaman hangi aşıyı olmalı?

Korona geçiren Alman aşısı olabilir mi?

Korona geçiren ve sağlıklarına kavuşanlar hangi aşının kendilerine uygun olduğunu araştırıyor. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'te ler alan habere göre Prof. Dr. Zafer Kurugöl, korona geçirenlerin Sinovac aşısı olmasını tavsiye etti. Kurugöl, "COVID-19’u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech’i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik.Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı. Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum. Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye’ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır” dedi.

Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Çin aşı randevusu ne zaman açılır?
Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Çin aşı randevusu ne zaman açılır?

Sağlık

Sinovac aşısı ne zaman gelecek? Çin aşı randevusu ne zaman açılır?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay