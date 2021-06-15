Koronavirüs aşılama süreci hızlandı. Ülkemizde 35 milyon doza yakın aşı yapıldı. Korona geçiren ve sağlıklarına kavuşanlar hangi aşıyı olmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, korona geçiren ne zaman hangi aşıyı olmalı?

Korona geçiren Alman aşısı olabilir mi?

Korona geçiren ve sağlıklarına kavuşanlar hangi aşının kendilerine uygun olduğunu araştırıyor. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Hürriyet'te ler alan habere göre Prof. Dr. Zafer Kurugöl, korona geçirenlerin Sinovac aşısı olmasını tavsiye etti. Kurugöl, "COVID-19’u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech’i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik.Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı. Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum. Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye’ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır” dedi.