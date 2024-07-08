  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı'yı çıldırtacak gelişme! Fenerbahçe'den almadığı müjdeyi Hull City'den alacak...

Türkiye'nin o ilindeki beyaz petrol kuyuları terk edildi! Beyaz petrol işte şimdi fışkıracak

Taksici “Şimdi sen naneyi yemedin mi” dedi! Hollandalı turiste bakın ne dinletti

Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Ordu ve Muş'ta 2 vatandaş hayatını kaybetti

Ali Koç şimdi fena köşeye sıkışacak! Trabzon'dan İstanbul'a öyle bir haber geldi ki... Yer yerinden oynayacak!

İtfaiyenin suyu bitti, evler küle döndü! Şehrin ortasında büyük rezalet

Türk İHA'larıyla ilgili ilginç çıkış: Çin modelini kopyaladılar

PKK sempatizanları belediye yönetirse böyle olur

Rusya’dan SON DAKİKA saldırısı! Hipersonik füze ateşledi Ukrayna’da 20 ölü…

Peskov’dan Hakan Fidan’a destek! “Olsa iyi olurdu”
Yerel Korkutan kaza: 6 yaralı
Yerel

Korkutan kaza: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-07-08 16:59:00 -
Korkutan kaza: 6 yaralı

Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Tarık Tolu idaresindeki otomobil, Esentepe Mahallesi yol kavşağında U dönüşü yapmak isteyen Hasan Gençer idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler Tarık T., Hasan G. ile yolcu olarak bulunan Yunus D., Hatice A., Hakan M. ve Serhat Ç. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Niğde-Adana Otoyolu'nda trafik kazası
Niğde-Adana Otoyolu'nda trafik kazası

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Niğde-Adana Otoyolu'nda trafik kazası

Kahramanmaraş’ta trafik kazası
Kahramanmaraş’ta trafik kazası

Yerel

Kahramanmaraş’ta trafik kazası

Enes Batur trafik kazası geçirdi!
Enes Batur trafik kazası geçirdi!

Gündem

Enes Batur trafik kazası geçirdi!

Kayseri'de zincirleme trafik kazası
Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Yaşam

Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23