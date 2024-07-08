Korkutan kaza: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Tarık Tolu idaresindeki otomobil, Esentepe Mahallesi yol kavşağında U dönüşü yapmak isteyen Hasan Gençer idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücüler Tarık T., Hasan G. ile yolcu olarak bulunan Yunus D., Hatice A., Hakan M. ve Serhat Ç. yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.