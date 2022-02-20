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Dünya Korkutan görüntü! Binlercesi sahile vurdu
Dünya

Korkutan görüntü! Binlercesi sahile vurdu

Telef olan binlerce sardalya ve hamsi Şili kıyılarına vurdu. Ölü balıklar nedeniyle sahilde adım atılacak yer kalmadı. Balıkların telef olma nedeni araştırılırken küresel ısınmadan şüphelenildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 19:47:00 -
Korkutan görüntü! Binlercesi sahile vurdu

Şili'nin Bio Bio bölgesinde binlerce ölü sardalya ve hamsi sahile vurdu. Sahil telef olmuş balıklar ile doldu.

Şililer gördükleri manzara karşısında şaşkındı. Metrelerce uzunluktaki sahilde adım atılacak yer kalmadı.

Küresel ısınma nedeniyle balıkların bulunduğu ortama uyum sağlayamadığı, bunun da ölümlerine yol açabileceğinden şüpheleniliyor. Çünkü okyanuslarda su sıcaklığının artması bazı canlıların hayatta kalmalarını zorlaştırıyor.

Küresel ısınma bazı canlı türlerini de yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıyor.

Küresel ısınmanın balıklara etkileri üzerine İngiltere'de geçen sene yapılan araştırma da çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştu. Özellikle hamsi ve sardalyanın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekilmişti.

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