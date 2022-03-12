Korkutan açıklama! O ülke de Ukrayna'ya girebilir

Ukrayna Parlamentosu milletvekili ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komisyonu üyesi olan Fedor Venislavskiy, ulusal televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, Belarus'un Ukrayna'yı istilası tehdidinin ortadan kalkmadığını söyledi.

Venislavskiy, "İstihbarat birimlerimiz ve uluslararası ortaklarımızdan gelen bilgilere göre, Belarus'un taktik grupları, hava indirme birlikleri Ukrayna sınırlarının yakınında sürekli konuşlandırılıyor ve manevralar yapıyor. Yani tehdit ortadan tam olarak kalkmadı. Böyle bir istila tehdidi bizi Ukrayna-Belarus sınırında güçlü savaş birimlerini bırakmaya zorluyor" dedi.

Lukaşenko'dan çelişkili açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatına Belarus'un da katılacağı iddia edilierek, Minsk yönetiminin askerlerini hava indirme yöntemiyle Ukrayna'ya sokacağı ifade edilmişti. Ancak Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bunun doğru olmadığını öne sürmüştü.

Ancak aynı Lukaşenko, Rusya'nın işgalinin başlamasından bir gün önce yani 23 Şubat'ta, Rusya'nın ihtiyaç duyması halinde askeri güçleri ile destek vermeye hazır olduklarını söylemişti.

Rusya'nın korkunç planı olabilir

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rus savaş uçaklarının provokasyon amacıyla Belarus topraklarına saldırı planladığını iddia ederek, "Rusya provokasyon için Belarus'u vuracak. Moskova böylelikle Belarus'u da Ukrayna'ya sokmaya çalışacak" dedi.