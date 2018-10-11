THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Korkutan açıklama: İnternet 48 saat içinde kesilecek

Alan adlarının ve IP adreslerinin kayıtlarındaki kontroller nedeniyle, dünya genelinde internet kesintileri yaşanacak.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:45
Korkutan açıklama: İnternet 48 saat içinde kesilecek

Alan adlarının ve IP adreslerinin kayıtlarının tutulmasından sorumlu olan İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN), alan adı sistemini (DNS) ve internet adres defterlerini korumaya yardımcı olan şifreleme anahtarlarını değiştirecek.
İletişim Düzenleme Kurumu'na göre (CRA), yapılan işlem güvenli, kararlı ve esnek bir DNS sağlamak için önemli bir önlem.

'Bazı internet kullanıcıları etkilenebilir'

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Daha da açıklığa kavuşturmak gerekirse, ağ operatörleri veya İnternet Servis Sağlayıcıları (ISPs) bu değişiklik için hazırlanmamışsa, bu durumdan bazı internet kullanıcıları etkilenebilir. Ancak, bu etki uygun sistem güvenlik uzantılarını etkinleştirerek önlenebilir.

Mobil Analiz Grubu'ndan analist Eldar Murtazin, önümüzdeki 48 saat içerisinde internet kullanıcılarının bazı problemlerle karşılaşabileceğini belirtti. Söz konusu sorunlar, kendisini bazı sitelere ulaşamama veya internet hızında yaşanan düşüş şeklinde gösterebilir. Eski bir sağlayıcı kullanan internet kullancıların ise sorunla karşılaşma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtildi.
ICANN tarafından başlatılan testlerde, şifreleme anahtarlarının değişimi esnasında bazı küçük problemlerin yaşandığı şimdiden görüldü.

'Korkacak bir şey yok'

Dijital ekonomi uzmanı Arseny Shcheltsin ise, ana yazılımın çoktan başarılı bir şekilde güncellendiği için korkacak bir şey olmadığını belirtti.

Şifreleme anahtarlarının değiştirilmesi, internet altyapısına yönelik tehditlerin artması sonucunda gerekli hale geldi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:45
  1. internet 48 saat
  2. internet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OPEC'in petrol üretimi eylülde yükseldi
    1. OPEC'in petrol üretimi eylülde yükseldi
    2. Milli maç öncesi Robert Prosinecki'den..
    3. MHP'den Akşener açıklaması:..
    4. Kozmetik kansere davetiye çıkarıyor
    5. FETÖ'nün sözde imamından Adil Öksüz..
    6. “Cemal Kaşıkçı’nın kardeşi öldürüldü”
    7. 3600 ek gösterge jandarma uzman..
    8. İnternetiniz 48 saat içinde kesilebilir
    9. Öksüz'ü sınıf arkadaşı anlattı: Çak..
    10. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını..
    11. Yerli otomobil görücüye çıkıyor! İşte..
    12. Türkiye ve Afrika arasında yeni dönem!..
    13. Yardımcı: VAR'dan dönüş yok
    14. Cenk'ten olay sözler: Resmi teklif..
    15. Antalya'da tur midibüsü kazası! 28..
    16. AK Parti'den kadın adaylara çağrı
    17. Bebeklerde görülebilecek cilt..
    18. DGS ek yerleştirmede tercih nasıl ve..
    19. İzmir'de işçilerin üzerine demir parça..
    20. 2022'ye kadar trafiğe çıkması yasaktı!..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?