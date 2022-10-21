Korkunç raporu paylaştılar! Esed rejimi...

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), katil Beşşar Esed rejiminin, Suriye ayaklanmalarının başından bu yana 497'si işkenceyle olmak üzere 3 bin 207 Filistin uyruklu mülteciyi öldürdüğünü duyurdu.

SNHR'nin yayımladığı raporda, Mart 2011 ile Ekim 2022 tarihleri arasında Esed rejiminin, düzenlediği hava ve kara saldırıları ile alıkoyduklarına yaptığı işkenceyle 352'si çocuk, 312'si kadın 3 bin 207 Filistinli sivili öldürdüğü ifade edildi.

SNHR, 21'i çocuk, 28'i kadın 2 bin 721 Filistinli mültecinin ise halen Esed rejiminin cezaevlerinde alıkonulduğu bilgisini paylaştı.