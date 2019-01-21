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Korkunç olay! O meyveden fazla yiyince, damarları yırtılıp öldü

Endonezya'daki Kompas gazetesi, 'cehennem ve cennet' meyvesi olarak bilinen duryan meyvesinden fazla miktarda tüketen bir kişinin, yüksek tansiyona bağlı olarak öldüğünü bildirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 19:12
Korkunç olay! O meyveden fazla yiyince, damarları yırtılıp öldü

Endonezya’da bir kişinin, fazla duryan meyvesi tükettiği için hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzmanlar, yarım kilodan fazla duryan tüketiminin kan basıncının yükselmesine ve ölüme neden olduğunu kaydetti.

Kompas gazetesinin haberine göre, Tangerang bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki bir kişi, şoförü olduğu minibüsün içinde dün ölü olarak bulundu.

Damarları yırtılıp ölmüş

Yetkililer, yüksek tansiyon hastası olan kişinin yarım kilodan fazla duryan meyvesi tükettiğini ve bu nedenle damarlarında oluşan yırtılma sonucu öldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, yarım kilodan fazla duryan tüketiminin kan basıncının yükselmesine ve ölüme neden olduğunu kaydetti.

Duryan meyvesi

Güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılan duryan meyvesi, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor.

Kabuğu dikenli duryan meyvesi, kötü kokusu nedeniyle cehenneme, lezzeti ve faydalarıyla da cennete benzetiliyor.

Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinden bazıları, bu meyvenin kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havalimanlarına sokulmasına izin vermiyor.

Bu meyve kapalı ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi 3 güne kadar sürebiliyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 19:12
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